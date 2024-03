Polestar Auto.adr/a Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Polestar Automotive Uk ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Analysten bewerten die Aktie von Polestar Automotive Uk langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten stimmten 4 mit "Gut", 1 mit "Neutral" und 1 mit "Schlecht". Für den vergangenen Monat liegen keine aktuellen Bewertungen vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5,43 USD, was einer Erwartung von 212,07 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Polestar Automotive Uk derzeit bei 1,74 USD, was -8,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt -38,3 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über Polestar Automotive Uk. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt. Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.