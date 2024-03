Polestar Auto.adr/a Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Diskussionen rund um Polestar Automotive Uk auf sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Die Aktie von Polestar Automotive Uk ist bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Polestar Automotive Uk wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionsintensität eine starke Aktivität gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, weshalb die Gesamteinschätzung "Schlecht" lautet.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Polestar Automotive Uk-Aktie die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Polestar Automotive Uk, aber das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 5,43 USD angesiedelt. Dies würde eine Performance von 233,13 Prozent erzielen, was zur Einstufung "Gut" führt. Für die gesamte Analysteneinschätzung wird insgesamt das Rating "Gut" vergeben.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 74,19 Punkten, was bedeutet, dass die Polestar Automotive Uk-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Polestar Automotive Uk weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Folglich erhält Polestar Automotive Uk eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.