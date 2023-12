Polestar Auto.adr/a Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Polestar Automotive Uk liegt bei 47,06, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,33, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Polestar Automotive Uk zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung als "gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "gut"-Rating.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen der Polestar Automotive Uk-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 4 Bewertungen "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht". Das durchschnittliche Rating liegt somit bei "gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 6,5 USD, was einem Potenzial von 160 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,5 USD) aus entspricht. Die Empfehlung auf Basis dieser Bewertung ist demnach "gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Polestar Automotive Uk-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,24 USD liegt, was einem Unterschied von -22,84 Prozent zum letzten Schlusskurs (2,5 USD) entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt hingegen 2,23 USD, was einem Unterschied von +12,11 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Polestar Automotive Uk-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit mit einem "neutral"-Rating versehen.