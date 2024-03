Polestar Auto.adr/a Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie der Polestar Automotive Uk wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen abgegeben. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Der Durchschnitt der Analysten erwartet ein Kursziel von 5,43 USD, was einer Erwartung von 264,43 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 1,49 USD. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) liegt der Wert des RSI der Polestar Automotive Uk bei 70,77, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 64,02 und wird somit als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen insbesondere auf die positiven Themen rund um Polestar Automotive Uk, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.