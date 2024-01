Polestar Auto.adr/a Aktie: So kann es weitergehen!

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Polestar Automotive Uk lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Polestar Automotive Uk in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Polestar Automotive Uk-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhalten somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Polestar Automotive Uk.

Ein weiterer Faktor zur Einschätzung der Stimmung rund um die Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. In diesem Fall zeigte die Aktie von Polestar Automotive Uk eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Gut".

Von Analysten wird die Polestar Automotive Uk-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (6,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 194,12 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält Polestar Automotive Uk eine "Gut"-Bewertung für diesen Teil der Analyse.