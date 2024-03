Polestar Auto.adr/a Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Polestar Automotive Uk liegt bei 32,46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 55,19 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Polestar Automotive Uk derzeit bei 1,96 USD, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, den GD200, so ergibt sich eine Distanz von -31,23 Prozent und somit eine insgesamt "Neutral" Einstufung für die Aktie.

Die Analysten bewerten die Polestar Automotive Uk-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird eine durchschnittliche Kursprognose von 5,43 USD genannt, was ein Aufwärtspotential von 177,04 Prozent zum letzten Schlusskurs (1,96 USD) bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist für die Einschätzung einer Aktie wichtig. In diesem Zusammenhang zeigt sich bei Polestar Automotive Uk eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.