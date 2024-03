Polestar Auto.adr/a Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Polestar Automotive Uk-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 31, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für die Polestar Automotive Uk.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Polestar Automotive Uk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,08 USD weicht um -27,27 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1,97 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,58 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Polestar Automotive Uk-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen im letzten Monat mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Polestar Automotive Uk-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass diese überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die Polestar Automotive Uk hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.