Polestar Auto.adr/a Aktie: Ist das wirklich wahr?

Polestar Automotive Uk hat von Analysten eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" erhalten, basierend auf 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Aktualisierungen in den letzten Monaten. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotential von 268,59 Prozent, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 7,67 USD. Insgesamt wird das Unternehmen also als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zu Polestar Automotive Uk in den letzten zwei Wochen war überwiegend negativ. An acht Tagen überwog die negative Diskussion, während an fünf Tagen positive Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger überwiegend negativ gestimmt. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie betrachtet. Aktuell wird der RSI der Polestar Automotive Uk als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage von 3,94 USD um 47,21 Prozent vom aktuellen Kurs von 2,08 USD abweicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 2,9 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-28,28 Prozent). Auch hier wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.