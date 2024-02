Polestar Auto.adr/a Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Polestar Automotive Uk wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Polestar Automotive Uk bei 2,95 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,76 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -40,34 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,09 USD, was einem Abstand von -15,79 Prozent entspricht und somit auch zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was auch durch die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wird. Es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt die Messung der Stimmung und Diskussionen im Internet eine insgesamt schlechte Bewertung für die Polestar Automotive Uk Aktie.