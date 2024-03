Polestar Auto.adr/a Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Anlegerstimmung bezüglich Polestar Automotive Uk war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Polestar Automotive Uk daher neutral bewertet.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Intensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Polestar Automotive Uk eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten liegen 4 positive, 1 neutrale und 1 negative Analysteneinschätzung für Polestar Automotive Uk vor, was im Durchschnitt zu einer guten Bewertung führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 5,43 USD. Dies bedeutet eine mögliche Steigerung um 233,13 Prozent, was zu einer guten Empfehlung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Polestar Automotive Uk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,73 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,63 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Polestar Automotive Uk-Aktie daher neutrale bis schlechte Bewertungen in Bezug auf Anlegerstimmung, Diskussionen in sozialen Medien, Analysteneinschätzungen und technische Analyse.