Polestar Auto.adr/a Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Polestar Automotive Uk festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Polestar Automotive Uk daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" für Polestar Automotive Uk vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Polestar Automotive Uk vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 287,86 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5,43 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Polestar Automotive Uk derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,88 USD, womit der Kurs der Aktie (1,4 USD) um -51,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -30,35 Prozent, was insgesamt zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Polestar Automotive Uk in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie die Gesamteinschätzung "Gut" einbringt. Daher ergibt sich insgesamt zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Polestar Auto.adr/a-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Polestar Auto.adr/a jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Polestar Auto.adr/a-Analyse.

Polestar Auto.adr/a: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...