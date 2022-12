Polen begrüßt Lieferung von US-Luftabwehrsystemen an die Ukraine

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat die Entscheidung der USA begrüßt, die Lieferung neuer Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot an die Ukraine freizugeben. Die Verlegung der Patriots werde es der Ukraine ermöglichen, sich wirksam "gegen russische Terroranschläge auf die kritische Infrastruktur" zu verteidigen, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Donnerstag in Warschau.

Mit Blick auf das jüngste Angebot aus Berlin, Patriots aus Deutschland nach Polen zu verlegen, sagte Blaszczak, die nationalkonservative PiS-Regierung habe in dieser Frage Recht gehabt. "Als wir darüber sprachen, dass Patriots an die Ukraine übergeben werden sollten, dachten wir an die Sicherheit Polens, die Sicherheit der Ukraine und die Sicherheit der gesamten Nato-Ostflanke."

Nach einem Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet hatten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Blaszczak vereinbart, dass deutsche Patriot-Raketenabwehrsysteme nach Polen verlegt werden. Blaszczak sorgte zwischenzeitlich für erhebliche Verstimmung in Berlin, weil er vorschlug, die Patriots besser in der Ukraine zu stationieren. Inzwischen ist klar, dass drei Feuereinheiten doch nach Polen kommen werden. Blaszczak hatte kürzlich gesagt, dass die Patriot-Flugabwehrsysteme in der Woiwodschaft Lublin im Südosten des Landes stationiert werden sollen. Dort befindet sich in der Kleinstadt Zamosc auch wichtige Eisenbahninfrastruktur, die für die Versorgung der Ukraine aus den Nato-Staaten von Bedeutung ist./dhe/DP/stw