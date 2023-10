Polen: Notenbank senkt Leitzins erneut

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Notenbank hat ihren Leitzins erneut gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 5,75 Prozent reduziert, teilte sie am Mittwoch in Warschau mit. Analysten hatten dies erwartet. Es ist die zweite Senkung in Folge. Im September hatte sie den Leitzins erstmals seit der jüngsten Hochzinsphase reduziert. Die Senkung war mit 0,75 Prozentpunkten viel deutlicher ausgefallen als erwartet.

Die Notenbank verlangsamte das Zinssenkungstempo wohl auch wegen des schwächelnden polnischen Zloty. Dieser enge den Spielraum für weitere Lockerungen der Geldpolitik deutlich ein, hatte Notenbankchef Adam Glapinski zuletzt gesagt.

Begründen kann man die erneute Zinssenkung mit der schwächelnden Wirtschaft und der zuletzt in den einstelligen Bereich gefallenen Inflationsrate. Diese lag im September allerdings immer noch bei 8,2 Prozent. Der polnische Zloty reagierte kaum auf die Entscheidung./jsl/bgf/he