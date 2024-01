PolarityTE Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Daiichi Sankyo":

Die Anlegerstimmung für die Regenetp-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun positive Tage, zwei negative Tage und einen Tag ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Regenetp daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Regenetp-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was als neutral bewertet wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, weshalb die Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der GD200 liegt bei 0,18 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,1 USD liegt, was einer Abweichung von -44,44 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 USD, was einer Abweichung von +150 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.