Polaris Industries, tut es schon wieder!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Polaris liegt der RSI7 aktuell bei 40,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert von 43,15, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Polaris eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem auf eine negative Veränderung hin, weshalb das langfristige Stimmungsbild für die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Polaris im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,77 Prozent erzielt, was 11,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Freizeitausrüstung & Produkte" weist die Aktie eine Unterperformance auf und wird daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Polaris ist ebenfalls negativ, wie aus den Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegend negativen Themen der letzten zwei Tage führen zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Polaris basierend auf dem Relative-Stärke-Index, dem Sentiment und dem Branchenvergleich.