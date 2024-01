Polaris Industries-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Polaris":

Der Aktienkurs von Polaris wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Die Rendite von Polaris liegt bei -18,42 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso zeigt sich ein Unterschied von 20,67 Prozent im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,25 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Polaris in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 106,66 USD für den Schlusskurs der Polaris-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 89,17 USD, was einem Unterschied von -16,4 Prozent entspricht. Somit wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 89,7 USD zeigt mit einem Unterschied von -0,59 Prozent eine ähnliche Tendenz. Auf dieser Basis erhält die Aktie von Polaris eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating vergeben.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Polaris-Aktie aktuell 8,66, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Stimmungsbild bezüglich Polaris hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, welche negative Auffälligkeiten aufzeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Polaris daher für diese Stufe insgesamt ein "Schlecht"-Rating.