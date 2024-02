Polaris Industries Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Polaris":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Polaris nun bei 104,19 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 92,02 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -11,68 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 91,19 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +0,91 Prozent hat und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Polaris über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Aktivität im Netz hin und führt zu einer Einstufung als "Gut". Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Polaris im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Freizeitausrüstung & Produkte eine Dividendenrendite von 2,95 % aus, was 12,48 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 15,44 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass Polaris in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" auf dieser Ebene, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.