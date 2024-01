Polaris Industries Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Polaris":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird oft im Finanzmarkt eingesetzt. Die Polaris-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 76,28 Punkten, was bedeutet, dass die Polaris-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der bei 46,21 liegt, deutet darauf hin, dass Polaris weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Polaris also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Polaris diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Analysten sehen die Aktie von Polaris langfristig als "Neutral"-Titel an. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Polaris vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 121,43 USD, was einer Erwartung von 34,41 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 90,34 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Polaris-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt und daher die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Polaris daher als "Neutral"-Wert betrachtet.