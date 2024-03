Polaris Industries Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Polaris":

Die Polaris-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 92,8 USD liegt 10,23 Prozent unter dem GD200 von 103,38 USD, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 91,63 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,28 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Des Weiteren wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 44,83 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Polaris-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich der Polaris-Aktie als "Gut" eingestuft.