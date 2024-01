Polaris Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen die Aktie von Polaris in den sozialen Medien größtenteils neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen waren hauptsächlich neutral, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Polaris-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben eine "Neutral"-Einstufung für Polaris.

Im Vergleich zur "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat die Polaris-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -49,76 Prozent erzielt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite mit -50,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Polaris ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Polaris deuten auf eine neutrale Einschätzung hin, sowohl in Bezug auf die Aktivität im Netz als auch auf die Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie daher auch hier als "Neutral" eingestuft.