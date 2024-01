Polaris Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für verschiedene Zeiträume berechnet, beispielsweise für 7 Tage oder 25 Tage (RSI25). Ein Wert von 50 gilt dabei als neutral. Aktuell beläuft sich der RSI25 von Polaris auf 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Polaris werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine durchschnittliche Aktivität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer Neutral-Wert Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Polaris in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationssektor hat Polaris im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 50,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,12 Prozent, wobei Polaris aktuell 50,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.