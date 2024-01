Polarean Imaging Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs von Polarean Imaging hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -87,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" um 72,48 Prozent niedriger liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -15,83 Prozent, und Polarean Imaging liegt 71,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde eine kaum veränderte Stimmung für Polarean Imaging in den vergangenen Wochen festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Polarean Imaging bei 16,25 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 6,5 GBP notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -60 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,67 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Polarean Imaging aktuell 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.