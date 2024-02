Polar Power Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten Monaten konnte die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Polar Power beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was eine positive Änderung identifizieren ließ und somit zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für Polar Power in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Polar Power wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Polar Power auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Polar Power schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,03 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 17,03 %. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -80,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 323,03 Prozent unter dem Durchschnitt (242,92 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 403,95 Prozent und Polar Power liegt aktuell 484,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.