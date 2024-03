Polar Power Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Polar Power auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,27 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Polar Power auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investment in die Aktie von Polar Power derzeit zu einem geringeren Ertrag führen. Die Dividendenrendite liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung, was einem Unterschied von 17,54 Prozentpunkten entspricht. Damit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polar Power mit einem Wert von 17,86 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was einem Abstand von 56 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Polar Power untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung der Aktie führt. Somit ist der Gesamtbefund, dass Polar Power in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.