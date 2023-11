Polar Power Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie von Polar Power weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,82 % in der Kategorie "Elektrische Ausrüstung". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen 12 Monaten hat Polar Power eine Performance von -55,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 13,27 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -69,03 Prozent im Branchenvergleich für Polar Power. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Polar Power 87,37 Prozent unter dem Durchschnittswert von 31,61 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Polar Power ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Polar Power. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Intensität der Beiträge zu der Aktie wurde jedoch festgestellt, dass über Polar Power deutlich mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Fundamental gesehen ist Polar Power aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,86 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,53 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.