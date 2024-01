Polar Capital löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Polar Capital":

Die Stimmung der Anleger bei Polar Capital in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Polar Capital mit einer Rendite von 1,6 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,45 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Polar Capital mit 7,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 12,97 und liegt damit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb Polar Capital in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Polar Capital liegt bei 20,51, was bedeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".