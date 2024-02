PolarX Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Wacom":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Polarx als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Polarx-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 42,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Polarx aktuell bei 0,01 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,013 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +30 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist ebenfalls ein Niveau von 0,01 AUD auf, was einer Differenz von +30 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. Bei Polarx wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Polarx war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Polarx diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.