PolarX Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse der Polarx-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,01 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 0,012 AUD liegt und somit einen Abstand von +20 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 AUD, was ebenfalls einer Differenz von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Polarx-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Polarx-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Polarx diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Polarx langfristig unterdurchschnittlich aktiv waren. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Polarx liegt bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt einen Wert von 51,92 und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Polarx-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.