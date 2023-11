PolarX Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Polarx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 0,01 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,007 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -30 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,01 AUD liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von -30 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien und unter den Marktteilnehmern war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Polarx. Es gab insgesamt ein positiven und vier negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Polarx daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Polarx liegt bei 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 60 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Aktie von Polarx zeigt eine starke Diskussionsintensität und eine hohe Beitragsanzahl im Internet, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Polarx bleibt jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Polarx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".