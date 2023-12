PolarCool AB Aktie: Ein handfester Grund

Die Polarcool-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 EUR, während der Kurs der Aktie (0,0104 EUR) um -48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,01 EUR, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positive Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Polarcool diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Polarcool-Aktie beträgt 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 42,24) ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Polarcool in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der verringerten Aktivität und des gefallenen Interesses der Marktteilnehmer. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf der Analyse des Sentiments und des Buzz.