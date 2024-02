PolarCool AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Polarcool-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,01 EUR aufgewiesen. Der aktuelle Kurs von 0,0104 EUR weicht um +4 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+4 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Polarcool-Aktie einen Wert von 49,06 für den RSI7 und 52,17 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf dieser Basis führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und hier wurde in den letzten zwei Wochen über Polarcool besonders negativ diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen rot und größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Polarcool eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, jedoch eine Veränderung zum Positiven in der Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Polarcool.