PolarCool AB Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse von Polarcool-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts liegt bei 0,02 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,014 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,01 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von 0,014 EUR liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls gemischte Signale. In den letzten zwei Wochen wurden über Polarcool eher neutrale Diskussionen geführt, mit vorwiegend neutraler Stimmung an insgesamt fünf Tagen und überwiegend negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Polarcool, basierend auf der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der stabilen Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass Polarcool weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI mit einem Wert von 35,56 als auch im RSI25 mit einem Wert von 41. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend ergibt sich für Polarcool eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment.