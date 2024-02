PointsBet Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Pointsbet-Aktie bei 63,64, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Pointsbet-Aktie daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Pointsbet-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beruht, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Pointsbet diskutiert wurde. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine positive Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Pointsbet-Aktie ein Durchschnitt von 1,14 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,825 AUD, was einen Unterschied von -27,63 Prozent darstellt und daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält die Pointsbet-Aktie daher eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse.