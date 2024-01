PointsBet Holdings Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Pointsbet als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pointsbet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,4, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pointsbet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1,22 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter bei 0,84 AUD (Unterschied -31,15 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,8 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Pointsbet-Aktie.

Des Weiteren kann Pointsbet über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pointsbet in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Schließlich ist auch das Anleger-Sentiment ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Pointsbet im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Pointsbet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".