PointsBet Holdings Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Technische Analyse der Pointsbet-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen 1,22 AUD beträgt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,92 AUD, was einem Unterschied von -24,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,79 AUD, was über dem letzten Schlusskurs (+16,46 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Pointsbet daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Pointsbet überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 35,92, was bedeutet, dass Pointsbet weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pointsbet von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Pointsbet.

Sollten PointsBet Holdings Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PointsBet Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PointsBet Holdings-Analyse.

PointsBet Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...