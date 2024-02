Pointerra, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der Pointerra-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65,52 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsveränderung hin. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Pointerra-Aktie aufgrund der Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und des letzten Schlusskurses eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso erhält sie für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pointerra diskutiert. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die Pointerra-Aktie ein neutrales bis schlechtes Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.