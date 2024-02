Pointerra Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Pointerra-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um Investoren einen Einblick in die aktuelle Situation zu geben.

Aus technischer Sicht ist zu beobachten, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,041 AUD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -48,75 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,05 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,96 ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse aus technischer Sicht, Sentiment und Anlegerverhalten eine eher negative Tendenz für die Pointerra-Aktie.