Pointerra Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Pointerra folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich. Daher wird Pointerra für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Pointerra daher als "Neutral" bewertet.

Anleger: Die Diskussionen über Pointerra in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Pointerra bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachten wir den 7-Tage-RSI für Pointerra, der derzeit bei 13,33 Punkten liegt. Das bedeutet, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Pointerra auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pointerra damit für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Pointerra liegt derzeit bei 0,09 AUD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,055 AUD lag und somit einen Abstand von -38,89 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,05 AUD, was einer Differenz von +10 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".