Pointerra Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wesentlicher Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Pointerra diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert. Allerdings war das Interesse des Marktes in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ bezogen auf Pointerra. Diese Tatsache führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, um den aktuellen Trend der Aktie zu bestimmen. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pointerra-Aktie der letzten 200 Handelstage, der derzeit bei 0,1 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,049 AUD) liegt deutlich darunter (Unterschied -51 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-30 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Pointerra-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Pointerra hinsichtlich der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pointerra weist eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Pointerra bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Pointerra liegt bei 71,43, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 76, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Pointerra-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".