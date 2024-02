Pointerra Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Pointerra-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,042 AUD einen Abstand von -47,5 Prozent zum GD200 (0,08 AUD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,05 AUD, was wiederum ein "Schlecht"-Signal ergibt, da der Abstand -16 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Pointerra-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Pointerra eingestellt, mit nur wenigen neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Pointerra-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird, basierend auf dem RSI7 von 87,5 und dem RSI25 von 64,86. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.