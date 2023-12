Poet Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Poet-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt aktuell bei 23, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating für Poet.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Poet in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Poet eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Poet-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Trend unterdurchschnittlich abschneidet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine gemischte Bewertung für die Poet-Aktie, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, aber die technische Analyse und das Sentiment auf "Schlecht" hinweisen. Es ist daher ratsam, weitere Entwicklungen abzuwarten.