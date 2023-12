Podium Minerals Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der gleitende Durchschnittskurs der Podium Minerals liegt derzeit bei 0,06 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,027 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -55 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 0,03 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -10 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Podium Minerals geäußert, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Podium Minerals war in den vergangenen Monaten normal, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch Podium Minerals insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit einem Wert von 53,85 als "Neutral" zu bewerten. Der RSI25 beläuft sich auf 56,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral" für Podium Minerals.