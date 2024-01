Poda Holdings Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Generative Ai wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,64 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,24 CAD) um -62,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,29 CAD weist eine Abweichung von -17,24 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Gesamtrating basierend auf diesen Werten lautet also "Schlecht".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird festgestellt, dass Generative Ai weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 63,16 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 64,29 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Hierbei zeigt sich, dass über Generative Ai in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.