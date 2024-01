Poda Holdings Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Generative Ai liegt der RSI bei 39,13, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung rund um Generative Ai auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Generative Ai aktuell bei 0,63 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,26 CAD lag, wird die Aktie in diesem Bereich als "schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (0,3 CAD) ergibt sich ein "schlechtes" Signal. Insgesamt wird der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume als "schlecht" betrachtet.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird Generative Ai negativ bewertet. Die Aktie hat in diesem Bereich nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.