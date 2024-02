Pod Point Holdings Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen analysiert, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Pod Point liegt der RSI bei 17,01, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird als "Neutral" eingestuft, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält Pod Point daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Pod Point-Aktie sind alle Einstufungen "Gut", was zu einem Durchschnitts-Rating von "Gut" für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Pod Point vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 60 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 160,87 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 23 GBP. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Pod Point-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 37,23 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23 GBP deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 20,69 GBP, was darauf hinweist, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Pod Point.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pod Point von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung für Pod Point.