Pod Point Holdings Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Pod Point-Aktie abgegeben. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Pod Point-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Pod Point im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, beträgt 60 GBP. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 189,51 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 20,725 GBP. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Pod Point also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in Bezug auf das Unternehmen Pod Point haben sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Pod Point beträgt 31,7, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53 für die Aktie, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Pod Point lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral" entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pod Point in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".