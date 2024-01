Pmv Pharmaceuticals Inc Aktie: Jubelschreie!

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Pmv als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pmv-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,91 und ein Wert für den RSI25 von 29,95. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Pmv von Analysten mit 2 "Gut"-Einstufungen versehen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich somit ein "Gut". Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut"-Einschätzung vor. Das Kursziel für die Aktie der Pmv liegt im Mittel bei 11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 252,56 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pmv. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Das Unternehmen wurde auch weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Pmv-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.