Pmv Pharmaceuticals Inc Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Pmv-Aktie wird in einer technischen Analyse mit verschiedenen Indikatoren bewertet, um festzustellen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Zunächst wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,17 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,6 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -61,63 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,91 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -16,23 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine hohe Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pmv auf Basis dieser Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 81,4, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 55 auf eine neutrale Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Pmv daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Pmv-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 7 USD, was ein Aufwärtspotential von 337,5 Prozent darstellt. Insgesamt erhält Pmv eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.