Köln (ots) -Plusnet stärkt Online-Vermarktung durch Kompletterwerb von fonial- Digitale Prozess- und Systemlandschaft sowie Voice-Plattform von fonial erweitern Vermarktungsoptionen für Plusnet- Klare Segmentierung in SoHo-, Mittelstands- und Großkunden- Breitere Aufstellung in Marketing und VertriebDie Plusnet-Gruppe, Telekommunikationsunternehmen aus Köln, hat zum Jahreswechsel die restlichen Anteile ihrer Tochterfirma fonial übernommen. Mit der Komplettübernahme will Plusnet insbesondere den Bereich Online-Vermarktung stärken.Fonial ist ein erfolgreicher Cloud-Telefonie-Spezialist im SoHo (Small Office/Home Office) -Segment. 2014 gegründet setzt Geschäftsführer Markus Haas dabei von Anfang an ausschließlich auf die Online-Vermarktung aller Produkte. Über die eigene Plattform können Cloud-Telefonanlagen, Trunking-Produkte zum Anschluss klassischer Telefonanlagen an das IP-Netz sowie DSL-Anschlüsse nutzerfreundlich online gebucht, administriert und kombiniert werden.Plusnet ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsdiensten für Geschäftskunden in Deutschland und konzentriert sich auf Mittelstand und Großkunden. Neben den Produktkategorien Internet, IP-Telefonie und Standortvernetzung treibt Plusnet seit 2021 den bundesweiten eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Gewerbegebieten voran."Die Stärken von Plusnet sind unsere eigene, bundesweite Netzinfrastruktur, unser breites Produktportfolio sowie unsere vertriebliche Aufstellung", so Plusnet CCO Bert Wilden. "Mit fonial erhalten wir eine leistungsstarke Online-Plattform. Damit können wir den Markt noch klarer segmentieren und SoHo- sowie perspektivisch Privatkunden einfach und flexibel bedienen. Gleichzeitig gewinnen wir auch im White-Label-Geschäft an Schlagkraft."Im Zuge der Komplettübernahme verantwortet fonial-Mitbegründer Sebastian Hustedt, zusätzlich zu seiner aktuellen Rolle, zukünftig als Leiter den neu geschaffenen Bereich Onlinevermarktung bei Plusnet.Plusnet setzt weiterhin auf die bewährte Marktsegmentierung via Direkt- und Partnervertrieb. Das fonial-Team wird auch zukünftig unter eigener Marke und über die etablierten Plattformen das SoHo-Segment adressieren.Vollständige Pressemitteilung: https://www.plusnet.de/pressemitteilungen/plusnet-erwirbt-fonial-komplettÜber PlusnetDie Plusnet GmbH, ein Unternehmen der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit eigener bundesweiter Netzinfrastruktur und jahrzehntelanger Erfahrung im Betrieb sämtlicher Breitband-Technologien.