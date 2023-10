Plusgrade und European Sleeper geben Partnerschaft bekannt, um Fahrgästen mit einer erstklassigen Upgrade-Lösung ein verbessertes Bahnreiseerlebnis zu bieten

Montreal (ots/PRNewswire) -- Die Partnerschaft zwischen Plusgrade und European Sleeper wurde beim World Passenger Festival in Wien bekanntgegeben.- Gäste von European Sleeper werden bald die Möglichkeit haben, sich für Upgrades zu bewerben und damit einen neuen Standard in der europäischen Bahnindustrie in Bezug auf Auswahl, Komfort und Erlebnis für die Fahrgäste zu setzen.- Die Partnerschaft festigt die Position von Plusgrade als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nebeneinkünfte und stärkt die Expansion des schnell wachsenden Bahngeschäfts.Plusgrade, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Zusatzeinnahmen für die Reisebranche, freut sich, die neue Partnerschaft mit der niederländisch-belgischen Bahngesellschaft European Sleeper, die die innereuropäischen Nachtzugverbindungen wiederbeleben möchte, bekanntgeben zu können. Die Innovationen von Plusgrade werden Passagieren von European Sleeper die Möglichkeit geben, auf ein Upgrade auf ein Schlaf- oder Liegewagenabteil zu bieten, und so ihr Übernachtungserlebnis im Zug zu verbessern und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen für das Unternehmen zu erzielen. Die Partnerschaft wurde heute auf dem World Passenger Festival (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3987332-1&h=2896580817&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3987332-1%26h%3D33593128%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.terrapinn.com%252Fconference%252Fpassenger-festival%252F%26a%3DWorld%2BPassenger%2BFestival&a=World+Passenger+Festival) in Wien bekanntgegeben.Passagiere, die mit Nachtzügen von European Sleeper reisen, werden bald die Möglichkeit haben, auf Upgrades zu bieten, die ihnen Zugang zu höheren Kabinenklassen, dem Komfort von Schlaf- und Liegekabinen und anderen Annehmlichkeiten verschaffen. Diese benutzerfreundliche Funktion ist für jedes Budget geeignet – für kostenbewusste Reisende ebenso wie für solche, die mehr Komfort suchen.Zusatzeinnahmen und Upgrades sind für Marken im Schienenpersonenverkehr von großem Wert und spielen eine entscheidende Rolle für die Nachhaltigkeit und das Wachstum des Schienenverkehrs. Diese Einnahmequelle ermöglicht es den Bahnunternehmen nicht nur, in die Verbesserung ihrer Dienstleistungen zu investieren, sondern auch wettbewerbsfähige Fahrpreise aufrechtzuerhalten, die letztlich das Reiseerlebnis insgesamt verbessern und die Loyalität der Fahrgäste stärken.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit European Sleeper, einem Unternehmen, das unser Engagement für Innovation und die Schaffung außergewöhnlicher Fahrgastreisen teilt", sagte Ken Harris, Gründer und CEO von Plusgrade. „Wir sind sehr stolz darauf, als zuverlässiger Partner zu gelten, und freuen uns darauf, innovative, umsatzsteigernde Lösungen zu bieten, von denen wir wissen, dass European Sleeper und seine Reisenden davon begeistert sein werden."Die Upgrade-Lösung von Plusgrade, die weltweit als die am weitesten verbreitete zukunftsweisende Lösung zur Umsatzsteigerung gilt, lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren, um margenstarke Zusatzeinnahmen zu steigern. Hunderte von Flug-, Hotel-, Bahn- und Kreuzfahrtgesellschaften weltweit vertrauen darauf und haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, ihren Umsatz zu steigern und ihren Kunden Vorteile zu bieten.„Unser Fokus liegt darauf, jedem Fahrgast, der mit uns reist, ein außergewöhnliches und komfortables Übernachtungserlebnis auf der Schiene zu schaffen", so Elmer Van Buuren, Mitbegründer von European Sleeper. „Die Einführung dieser spannenden neuen Upgrade-Funktion bietet unseren Passagieren Wahlmöglichkeiten und Flexibilität sowie ein verbessertes Reiseerlebnis und wir sind stolz, neue Maßstäbe in der Bahnbranche setzen."In einer Zeit, in der Reisende immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit, Komfort und eindrückliche Erlebnisse legen, sind Langstreckenreisen mit der Bahn wieder zu einer attraktiven Reisewahl avanciert. Bahnbetreiber erleben einen erneuten Anstieg der Nachfrage, da die Reisenden sich für eine effiziente und umweltfreundliche Lösung entscheiden. Diese Wiederbelebung unterstreicht die entscheidende Rolle der Bahn bei der Gestaltung der Zukunft nachhaltiger und angenehmer Reisen.Da sich Bahnmarken auf die sich ändernden Bedürfnisse von Reisenden einstellen, sind Zusatzleistungen, die den Fahrgastkomfort erhöhen und den Umsatz steigern, unverzichtbar geworden. European Sleeper und Plusgrade sind in der Lage, außergewöhnliche Bahnerlebnisse zu bieten und gleichzeitig die Auslastung zu optimieren, um der wachsenden Nachfrage nach komfortablen und unvergesslichen Reisen gerecht zu werden.Informationen zu PlusgradePlusgrade unterstützt die globale Reisebranche mit seinem Portfolio an führenden Lösungen für Zusatzeinnahmen. Mehr als 200 Unternehmen aus den Bereichen Fluggesellschaften, Hotel- und Gaststättengewerbe, Kreuzfahrten, Bahnverkehr und Finanzdienstleistungen vertrauen auf Plusgrade, wenn es darum geht, durch unglaubliche Kundenerlebnisse neue, sinnvolle Einnahmequellen zu schaffen. Als führender Anbieter von zusätzlichen Einnahmequellen hat Plusgrade auf seiner Plattform neue Einnahmequellen in Milliardenhöhe für seine Partner generiert und gleichzeitig das Reiseerlebnis für Millionen von Passagieren und Gästen verbessert. Plusgrade wurde 2009 mit Hauptsitz in Montreal gegründet und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt.Informationen zu European SleeperEuropean Sleeper ist ein niederländisch-belgisches Bahnunternehmen, das sich der Wiederbelebung von Nachtzügen in ganz Europa verschrieben hat. European Sleeper wurde von zwei leidenschaftlichen Unternehmern, Elmer van Buuren und Chris Engelsman, mitbegründet und führt den Aufschwung von Nachtzugreisen an. Das Engagement des Unternehmens für die Renaissance der Nachtzüge bringt eine Fülle von unschätzbarem Wissen und Erfahrung auf diesem Spezialgebiet zusammen.Das Ziel von European Sleeper ist es, Verbindungen zwischen Ländern, Regionen, Städten, Menschen und Unternehmen in ganz Europa zu fördern. 